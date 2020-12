Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 16:41 Uhr

Wittlich

Auftreten von Parfumverkäufern in Fußgängerzone – Zeugen gesucht!

Am Dienstag, den 25.08.2020, ca. 11.05 Uhr gingen bei der PI Wittlich Hinweise ein, nach denen zwei männliche Personen in der Burgstraße Passanten ansprachen und Parfum zum Verkauf anboten, welches diese in einer Tasche mitführten.