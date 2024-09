Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 86- Jährigem Mann / Meldung vom 27.09.24, 17:40 Uhr

Anzeige

Er konnte fast unversehrt im Umfeld der Ortslage von Nachtsheim (Landkreis Mayen-Koblenz) durch eine Spaziergängerin angetroffen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann bei den widrigen Witterungsbedingungen auf einem als einsam zu bezeichnenden Verbindungsweg mit seinem PKW von der Fahrbahn gerutscht und nachfolgend außerstande, seine Fahrt fortzusetzen. Ohne Handy ausgestattet, verharrte die zudem etwas in der Mobilität eingeschränkte Person über Nacht im KFZ. Er wurde wegen einer leichten Unterkühlung vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen wurden verständigt und sind erleichtert.



