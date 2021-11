Aufhängen von Plakaten mit verleumderischem Inhalt

Am 20.11.2021 gegen 01:26 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über mehrere verteilte Flugblätter im Bereich Dockweiler in Kenntnis gesetzt.





Hier wurden Flugblätter sowohl an Straßenlaternen, Mauern und Stromkästen aufgehangen.

Gleiche Flugblätter befanden sich in Hauseingängen.



Auf diesen wurden verleumderische Tatsachen über zwei Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein kundgetan, welche nach den ersten polizeilichen Ermittlungen NICHT der Wahrheit entsprachen.



Durch die eingesetzten Beamten wurden die Flugblätter, sofern sichtbar sichergestellt.



Sollten weitere dieser beschriebenen Flugblätter im Umlauf sein, darf abermals betont werden, dass die darauf dargestellten Hinweise nach aktuellem Ermittlungsstand NICHT der Wahrheit entsprechen.



Durch die Polizeiinspektion Daun wird in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen Verleumdung und übler Nachrede geführt.



Weitere Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06591 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



