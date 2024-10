Aufgerissener Dieseltank an LKW, B53 bei Kröv mehrere Stunden gesperrt

In den frühen Morgenstunden des 02.10.2024 befuhr ein LKW-Gespann die B53 aus Richtung Kinheim kommend in Fahrtrichtung Kröv.

Als sich die Klappe einer seitlichen Transportbox öffnete, geriet diese an einen Bordstein, verkantete sich und schlitzte einen der Dieseltanks auf. In Folge gelangte eine größere Menge Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn.

Durch die im Einsatz befindliche Feuerwehr konnte der beschädigte Dieseltank abgepumpt und provisorisch abgedichtet werden. Im Verbund mit der Straßenmeisterei Wittlich wurde der ausgetretene Diesel auf der Fahrbahn gebunden und die Straße im Anschluss gereinigt. Während der Reinigungsarbeiten blieb die B53 für knapp 2 Stunden voll gesperrt.



