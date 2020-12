Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 19:31 Uhr

Bereits am 20.09.2020 wurde innerhalb der Ortslage Dreis-Brück in einer Hecke ein schwarzes Kinderfahrrad / Mountainbike aufgefunden.

Der Finder überführte das Vehikel daraufhin in seine Obhut. Da dieses Zweirad aber noch relativ hochwertig erscheint, ist es verwunderlich, dass sich bislang kein junger Biker bei der Polizei bzw. dem Fundamt entsprechend meldete und den Verlust anzeigte. Wer also in dortiger Region ein Kindermountainbike vermisst; eine Nachfrage bei der Polizei Daun bzw. der Verbandsgemeindeverwaltung Daun, Fundbüro, könnte sich lohnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

Email: pidaun@polizei.rlp.de



