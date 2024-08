Aufbruch von Verkaufsautomaten

Am 02.08.2024, gegen 03:00 Uhr, wurden vier Verkaufsautomaten in Lichtenborn aufgebrochen.

Die Automaten stehen bei einer Tankstelle in der Hauptstraße in Lichtenborn.



Der Täter entwendete mehrere Kassetten mit Bargeld (Münzgeld und Banknoten) aus den Automaten.



Bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen männlichen Täter, welcher mit einem Motorrad unterwegs war.



Eine Lichtbildaufnahme des vom Täter genutzten Motorrads liegt der Pressemitteilung bei.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



