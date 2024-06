Lichtenborn

Aufbruch von Verkaufsautomat

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Aufgebrochener Verkaufsautomat Foto: Polizeidirektion Wittlich

Am 19.06.2024, gegen 4:00 Uhr, wurde ein an der Tankstelle in Lichtenborn gelegener Verkaufsautomat aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entwendet.