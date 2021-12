Aufbruch eines Briefkastens der deutschen Post

Am 24.12.2021 gegen 12:44 Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeugin festgestellt, dass der Briefkasten der deutschen Post im Bereich der Hauptstraße / Üxheimer Straße in Wiesbaum, im Bereich des dortigen Ehrendenkmals durch einen unbekannten Täter aufgebrochen wurde.





Im Zuge der Tatortaufnahme vor Ort wurde letztlich festgestellt, dass durch einen bisher unbekannten Täter mittels eines Schneidewerkzeuges (einer sogenannten Blechschere) ein etwa 10 cm großes Loch in den Briefkasten geschnitten wurde.



Über den Wert des Inhalts, welcher entwendet wurde, können aktuell keinerlei Angaben gemacht werden.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



