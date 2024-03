Anruf von falschen Polizeibeamten

Zahlreiche Meldungen über betrügerische Telefonanrufe sind der Polizei in Daun am vergangenen Wochenende 08.03.09.03.2024, aus den Ortsgemeinden Dockweiler und Dreis-Brück gemeldet worden.

Die Anrufer geben sich gegenüber ihren Opfern als Polizisten aus und teilen mit, dass Kriminelle einen Einbruch planen und die Angerufenen die nächsten Opfer sein könnten. Man solle sein gesamtes Bargeld und die Wertsachen der Polizei übergeben.



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es bislang zu keiner Geldübergabe gekommen.



