angeschossener Hirsch aufgefunden

Am 26.10.2023 gegen 09:06 Uhr wurde im Bereich der Oberen Straße in Gerolstein-Lissingen ein Hirsch aufgefunden.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Dieser war im Garten eines Anwesens aufgefunden worden, wo er verendete.



Die ersten Ermittlungen der Polizeibeamt*innen gemeinsam mit dem zuständgen Jäger ergaben, dass der Hirsch nicht waidgerecht angeschossen wurde und hiernach scheinbar noch einige Kilometer weiter lief.



Anscheinend hatte er am Vorabend, so erste Zeugenhinweise noch mit einem anderen Hirsch geforkelt.



Wo genau es zum Anschuss des Hirsches kam und ob hier möglicherweise strafbares Verhalten im Raum steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiwache Gerolstein.



Vor diesem Hintergrund werden etwaige Zeug*innen gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell