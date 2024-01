angeblicher Verkehrsunfall, mögliche falsche Angaben

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Sie teilte mit, dass sie sich aktuell in Daun aufhalte und vor wenigen Augenblicken durch ein Fahrzeug angefahren worden sei.



Umgehend wurden mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort entsandt, zudem wurden unverzüglich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, da die Anruferin angab, dass der unfallverursachende Fahrzeugführer mit seinem weißen Fahrzeug von der Unfallstelle geflüchtet sei.



Vor Ort ergaben sich im weiteren Verlauf des Gesprächs immer mehr Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Angaben.



Die Anruferin wies keinerlei Verletzungen auf, zudem fanden sich keinerlei Spuren an ihr oder der gemeldeten Unfallörtlichkeit in der Lindenstraße im Bereich des dortigen Fitnessstudios.



Was nun letztlich der genaue Ablauf dieses Sachverhalts sein könnte, steht derzeit nicht fest.



Die gleiche Dame fiel gegen 21:39 Uhr negativ im Bereich eines Restaurants in der Lindenstraße in Daun auf, weil sie hier ohne erkennbaren Grund Streitgespräche mit den Gästen und den Betreibern begann.



Jegliche Hinweise zu diesem Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



