amtsbekannter Mann bedroht und belästigt mehrere Personen

Am 28.10.2023 gegen 01:59 Uhr waren insgesamt fünf Personen im Alter von 23 bis 36 Jahren fußläufig im Bereich der L 46 zwischen Daun und Daun-Gemünden unterwegs.

Sie waren nach dem Besuch einer Festivität auf dem Weg nach Hause.



Plötzlich und ohne erkennbaren Grund wurden sie von einem amtsbekannten 35-jährigen derzeit wohnsitzlosen Mann aus dem Dauner Stadtgebiet angesprochen, bepöbelt und belästigt.



Die Aktion des 35-Jährigen steigerte sich sodann in eine verbale Bedrohung der genannten Personen.



Durch die verständigten Polizeibeamt*innen wurde die Örtlichkeit zügig angefahren, der verantwortliche 35-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Weitere Zeug*innen, welche Angaben zum Sachverhalt machen könnten, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



