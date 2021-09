Altreifen im Wald entsorgt

Wallenborn, Nähe B 257 (ots) – In dem Zeitraum vom 20.08.2021 bis 09.09.2021 hat eine unbekannte Person 10 Pkw-Altreifen (Reifen mit Felge) in Wallenborn, an einem unbefestigten Waldweg, in einem Waldstück, in der Nähe der B 257, unerlaubt entsorgt.