Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet mit Sattelzug von der Unfallstelle – Korrektur Unfalltag

Auf der Bundesstraße 410 zwischen Büdesheim und Lissingen soll dieser nach

rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und mit der Schutzplanke kollidiert

sein.



Anschließend habe sich der Sattelzug in Fahrtrichtung Gerolstein entfernt, ohne

sich zuvor um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Der Sattelzug konnte kurze Zeit später in der Ortslage Müllenborn festgestellt

und kontrolliert werden.



Am Sattelzug war ein Unfallschaden über die komplette Beifahrerseite erkennbar.

Zudem ergaben sich bei dem spanischen Fahrzeugführer Anzeichen einer

Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 3 Promille.



Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die

Weiterfahrt wurde unterbunden.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein

(06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell