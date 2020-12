Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 08:41 Uhr

Wittlich; Ottensteinplatz

Alkoholisierter Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Ein stark alkoholisierter, 49- jähriger Mann verletzte sich am gestrigen Abend bei einem Alleinunfall am Ottensteinplatz in Wittlich.