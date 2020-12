Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 21:31 Uhr

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kam es im Stadtgebiet Zell (Mosel) zu einem Verkehrsunfall.

Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Zell befuhr mit ihrem PKW die Straße „Corray“ in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe der dortigen Sparkasse überfuhr sie zunächst ein auf einem Fahrbahnteiler stehendes Verkehrszeichen, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch das Fahrzeug und der Baum beschädigt wurden. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt, jedoch ergaben sich während der Unfallaufnahme Anzeichen für eine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren, ihr Führerschein wurde einbehalten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell