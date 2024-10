Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Üdersdorf und Mehren (ots) – Üdersdorf Am 25.10.2024 gegen 08:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun in Üdersdorf eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw-Fahrer durch.

Den Beamten drängte sich der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte dann auch positiv auf unterschiedliche Substanzen. Es erfolgte anschließend eine Blutentnahme bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Daun. Dieser kann nun mit einem Bußgeld + Fahrverbot sowie einer Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.



Mehren



Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Daun fiel heute Nacht gegen 02:16 Uhr ein Rollerfahrer in der Ortslage Mehren auf und kontrollierten anschließend den Fahrer. Schnell stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer aus der VG Bitburg-Prüm stark alkoholisiert war. Die Beamten ordnete daraufhin eine Blutentnahme an, welche in einem Krankenhaus entnommen wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



