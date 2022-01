Alkohol am Steuer

Am späten Nachmittag des 03.01.2022 stoppte eine Streife der Polizeiwache Gerolstein einen alkoholisierten Autofahrer.





Den Polizisten war gegen 17.00 Uhr ein PKW aufgefallen, der deutlich zu schnell in einem Gerolsteiner Wohngebiet unterwegs war. Die Streife folgte dem Wagen und hielt das Fahrzeug an. Bei dem 45 Jahre alten Fahrer wurde bei der folgenden Verkehrskontrolle eine Atemalkoholkonzentration von fast 1 Promille gemessen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Fahrer muss als Sanktion mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.



