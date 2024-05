Aktuelle Betrugsversuche

Anzeige

Insbesondere die nähere Umgebung Speicher ist zurzeit stark betroffen. Meist geben sich die Anrufer als Polizeibeamte der Polizei Bitburg oder Prüm aus und versuchen so an Informationen zu gelangen, mit dem Ziel, sich Wertgegenstände oder Bargeld zu verschaffen.



Die Polizeiinspektion Bitburg weist nochmals daraufhin, keinerlei Informationen an die Anrufer weiterzugeben und das Telefonat möglichst zeitnah zu beenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell