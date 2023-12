AKTUEL: Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen nach flüchtigem Tatverdächtigen

Messerich, Wolsfeld, Meckel, Eßlingen und Niederstedem (ots) – Im Zusammenhang mit einer Serie von Diebstählen aus Pkw befindet sich die Polizei derzeit in Suchmaßnahmen rund um die Ortschaften Messerich, Wolsfeld, Meckel, Eßlingen und Niederstedem.

Symbolbild Foto: dpa

Es befindet sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.



Gesucht wird eine männliche Person mit athletischer Figur. Die ist bekleidet mit einer graue Hose, schwarzes Oberteil. Die Person dürfte am Oberarm sowie am Oberschenkel verletzt sein.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe im Rahmen der Suche. Sie wird gebeten, den Aufenthalt von verdächtigen Personen der Polizei Bitburg mitzuteilen.



Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.



