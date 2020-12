Achtung Trickbetrüger!

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:11 Uhr

Aktuell versuchen wieder dreiste Trickbetrüger mittels einer perfiden Betrugsmache an das Geld von Senioren*innen zu gelangen.

Bei der Polizeiinspektion Bitburg sind heute bereits mehrere Anrufe eingegangen, die den Deliktsphänomenen „Enkeltrick“ und „Falsche Polizeibeamte“ zuzuordnen sind. Die Betrüger geben sich am Telefon als Enkel oder falsche Polizeibeamte aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Durch eine geschickte Gesprächsführung wollen die Betrüger ihre Opfer zu einer Vermögensverfügung von hohen Bargeldsummen verleiten.



Denken Sie daran, dass Sie am Telefon keine sensiblen Daten oder Angaben über Ihre Vermögenswerte preisgeben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, legen Sie einfach auf und melden Sie sich umgehend bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.



Bitte seien Sie vorsichtig und warnen Sie Ihre Angehörigen, damit die Betrüger leer ausgehen!



