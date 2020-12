Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 17:31 Uhr

Die Masche: Die Anrufer geben sich als Angehörige aus, die in einen schweren Unfall involviert waren. Dann wird das Gespräch an einen vermeintlichen Staatsanwalt übergeben, der eine hohe Summe als Kaution fordert. Da die Täter überaus vertrauenserweckend und rhetorisch geschickt auftreten fällt es den Geschädigten oft sehr schwer, die Betrugsmasche zu durchschauen und zu erkennen, dass es sich tatsächlich nicht um ihre Angehörige, Polizeibeamte und die Staatsanwaltschaft handelt. Die wichtigsten Tipps und Hinweise zum Schutz vor den Betrügern:



– Die Polizei ruft sie niemals unter der 110 an.

– Rufen Sie ihre örtliche Polizeidienststelle an, wenn sie einen

betrügerischen Anruf erhalten haben! Wählen sie dabei

keinesfalls die Rückruftaste, wenn sie einen solchen Anruf

erhalten haben.

– Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

– Niemals unter Druck setzten lassen. Legen Sie einfach den Hörer

auf!

– Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und

Bekannte auf! Glauben Sie Opfer eines Betruges geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ralf Orth, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter

https://twitter.com/PolizeiWittlich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell