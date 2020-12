Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 13:21 Uhr

In einem weiteren Fall wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.



Im Rahmen von anlassunabhängigen Verkehrskontrollen konnten im Laufe des Wochenendes im Stadtgebiet Bitburg insgesamt drei alkoholisierte Fahrer und ein Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden werden. In einem weiteren Fall wurde der Fahrtantritt aufgrund der Alkoholisierung verhindert. Die aufmerksamen Beamten*innen stellten bei ihren sorgfältigen Fahrzeugkontrollen – ebenfalls im Stadtbereich Bitburg – fest, dass an zwei PKWs bauliche Veränderungen in Form von Tuning vorgenommen wurden, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Beide Fahrzeuge wurden bis zur Beseitigung der Mängel stillgelegt.



Bei Kontrollen in der Grenzregion Sauer fiel ein weiterer Fahrzeugführer wegen Beeinflussung durch Betäubungsmittel auf. Für zwei weitere Verkehrsteilnehmer endete die Fahrt aufgrund ihrer Alkoholisierung ebenfalls ungeplant. Bei einer routinemäßigen Kontrolle in Echternacherbrück wurde bei der Nachschau im Fahrzeuginneren durch die Polizisten*innen ein täuschend echtes Airsoft-Gewehr gesichtet, welches im Kofferraum mitgeführt wurde. Die Waffe wurde durch die Polizei zunächst sichergestellt und im Nachgang zuständigkeitshalber an die Waffenbehörde übermittelt.



In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen erfasst und die entsprechenden Folgemaßnahmen getroffen.



