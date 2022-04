Absperrschilder von Baustelle gestohlen – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag, 25. April 2022, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 26. April 2022, 07:00 Uhr, wurden von einer Baustelle entlang der Landstraße 12, Watzerath in Richtung Brandscheid, kurz vor der Ortslage Brandscheid vier Absperrschranken und zwei zugehörige Standfüße entwendet.

Die Absperrschranken wurden dort aufgestellt, um die dortige Baustelle zu kennzeichnen und abzusichern.



Zeugen, die im angegebenen Zeitraum die Baustelle passiert und Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die

Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.



