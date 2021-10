85-jährige bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Am Sonntag, 03.10.2021 gegen 16:40h befuhr eine 85-jährige Frau die L34 von Eisenschmitt in Richtung Großlittgen.

Auf regennasser Fahrbahn verlor sie in einer abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal ehe der Pkw auf Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Eine Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden.

Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Lebensgefahr bestand aber nach Einschätzung des Notarztes nicht.

Im Einsatz waren als Ersthelfer der First Responder des Ortsvereins Wittlich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Feuerwehren Großlittgen, Landscheid und Burg Salm, sowie der Rettungsdienst Wittlich und der Rettungshubschrauber.

Die Fahrbahn musste für die Dauer des Einsatzes rund 90 Minuten voll gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Jennifer Kilvanya, PK'in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell