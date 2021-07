76-jähriger Autofahrer fährt alkoholisiert gegen einen Zaun und flüchtet

Ein 76-jähriger Autofahrer aus der VG Gerolstein beschädigt am Sa. 03.07.21, gegen 18:45 Uhr, mit seinem großen Volvo, in Berlingen, den Zaun des dortigen Spielplatzes und entfernt sich dann, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Berlingen (Gerolstein) (ots) – Ein 76-jähriger Autofahrer aus der VG Gerolstein beschädigt am Sa., 03.07.21, gegen 18:45 Uhr, mit seinem großen Volvo, in Berlingen, den Zaun des dortigen Spielplatzes und entfernt sich dann, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Dieser Vorfall kann durch einen Zeugen beobachtet werden, woraufhin der Fahrer ermittelt werden kann. Eine beim Fahrer durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergibt eine hohe Alkoholbeeinflussung, weit über 1,6 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wird er für längere Zeit seinen Führerschein abgeben müssen.



