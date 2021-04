6-jähriger klärt Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenlaterne

Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 01:50 Uhr

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 20.00 Uhr meldete die Mutter, dass ihr 6-jähriger Sohn am Nachmittag einen Zusammenstoß eines Pkws gegen eine Straßenlaterne in der Neustraße in Wittlich beobachtet habe.



Der 6-jährige merkte sich das Kennzeichen des Pkws und konnte die Fahrzeugführerin gut beschreiben, so dass nach der Mitteilung die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen werden konnten.

Die Pkw-Fahrerin konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Sie räumte den Zusammenstoß direkt ein und gab an, dass sie im Rahmen ihrer eigenen Überprüfung vor Ort keinen Schadenseintritt feststellen konnte und deshalb weiterfuhr.

Die polizeilichen Ermittlungen bestätigten, dass weder an der Straßenlaterne noch an dem Fahrzeug ein Schaden eingetreten ist.

Die Polizei Wittlich bedankt sich ausdrücklich bei dem 6-jährigen für seine detaillierten Beobachtungen und seiner Mutter für die Mitteilung.



