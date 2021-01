6 Einbrüche in Gartenlauben in Ürzig

Mitte Dezember 2020 kam es in Ürzig durch unbekannte Täter zu bislang 6 Einbrüchen in Gartenhäuser-/lauben.

Der Tatzeitraum dürfte sich nach bisherigen Ermittlungen vorrangig auf den 12.12.2020 bis 13.12.2020 beschränken. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den verschlossenen Gartenhäusern, nahmen diverse Beschädigungen vor und entwendeten eine hochwertige Kettensäge der Firma Stihl. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Die Tatörtlichkeiten befinden sich links und rechtsseitig der L56 in Fahrtrichtung Ürziger Bahnhof.



Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270



