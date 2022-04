5 Einbrüche in Gewerbebetriebe – Zeug*Innen gesucht!

In einem Fall wurde durch die Täter ein Geldkassette entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es drei dunkel gekleidete und maskierte Personen auf Bargeld abgesehen.

In der Nacht zum Mittwoch, 13.04.2022, kam es in der Ortslage Irrel und im Gewerbegebiet von Irrel zu zwei weiteren Einbrüchen in Gewerbebetriebe. Auch in diesen Fällen entstand hoher Sachschaden. Entwendet wurde in einem Fall ein Mobiltelefon.

Die Polizei Bitburg vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeug*Innen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.



