3 Tatverdächtige nach Diebstählen auf Supermarktparkplätzen festgenommen

Hierbei wurde dieser von einem Zeugen darauf angesprochen und es kam zu einem Handgemenge nach fußläufiger Verfolgung. Der Taschendieb sprang in den Kofferraum des mit zwei weiteren Tätern benutzen Pkw´s. Unter Verwendung von Pfefferspray konnten die 3 mutmaßlichen Diebe ohne Beute den Parkplatz verlassen.



Da diese Tat offensichtlich mit weiteren, ähnlichen Straftaten im Zusammenhang stehen dürfte, wurden umfangreiche Ermittlungen getätigt und entsprechende Fahndungsmaßnahmen initiiert.



Am 03.08.2021 fiel Beamten der Polizeiinspektion Prüm ein infrage kommender Pkw auf, der daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde. Es erfolgten weitergehende Abklärungen, so dass sich der Tatverdacht gegen die 3 Insassen erhärtete. Daher wurden alle drei Insassen vorläufig festgenommen.



Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich stehen die drei Personen in Verdacht, mehrere gleichgelagerte Fälle im Bereich Trier, Bitburg, Prüm und Gerolstein begangen zu haben. Es gibt weiter Hinweise auf Taten in Berlin und Saarlouis.



Die 3 georgischen Tatverdächtigen wurden am 04.08.2021 aufgrund eines bereits in anderer Sache vom Amtsgericht Trier erlassenen Haftbefehls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte."



