2 Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 15.02.2022 fiel einer Streife der Polizei Bernkastel-Kues ein sogenannter E-Scooter auf, an dem kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim 27jährigen Fahrzeugführer typische Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum deuteten. Ein Schnelltest konnte nicht durchgeführt werden, der Fahrer räumte jedoch den Konsum ein.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten- als auch ein Strafverfahren eingeleitet.



Bei einer Fahrzeugkontrolle am 15.02.2022 gegen 20:30 Uhr in Maring-Noviand wurde bei dem 20jährigen Fahrer zeitnaher Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Bei dem 18jährigen Mitfahrer konnte ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel (Joint) aufgefunden werden. Auch er muss mit einem Strafverfahren rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell