Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 21:01 Uhr

Piesport

17-Jähriger verstößt gegen „Begleitetes Fahren“ und flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Freitagmittag befuhr der Fahrer eines PKW die Steingasse in Piesport und wollte nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen.