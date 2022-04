Polizeihauptkommissare in den Ruhestand verabschiedet

Trier / Schweich (ots) - Polizeipräsident Friedel Durben verabschiedete die Polizeihauptkommissare Thomas Lohrig von der Polizeiinspektion Trier und Friedhelm Selzer von der Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen einer Feierstunde am 31. März in den Ruhestand. Polizeihauptkommissar Thomas Lohrig begann seine polizeiliche Laufbahn am 4. August 1980 beim damaligen Bundesgrenzschutzbevor er am 4. Mai 1992 zur Polizei nach Rheinland-Pfalz versetzt wurde.