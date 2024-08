Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz kontrolliert in Bendorf

Anzeige

Hierbei handelte es sich in erster Linie um Motorradreisende, an deren Kräder erfahrungsgemäß wenige Beanstandungen festzustellen sind. Mit Besserung der Witterungsbedingungen, konnten jedoch noch einige motorrisierte Zweiräder festgestellt und einer Kontrolle zugeführt werden. Es wurden erfreulicherweise nur geringe Mängel festgestellt.

Im Rahmen der Kontrolle passierte ein Sprinter mit erhöhter Geschwindigkeit und Mobiltelefon in der Hand die Örtlichkeit. Im Rahmen Nacheile konnte diese Verkehrsordnungswidrigkeit geahndet werden. Der Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Ein weiterer PKW-Fahrer hielt vor der Kontrollstelle an, um der Kontrolle zu entgehen. Er konnte jedoch überprüft werden. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit und der PKW wies abgefahrene Reifen auf. Es folgten entsprechende Anzeigen (Faher/Halter) und ein Mängelbericht.



