Zweimal schwerer Raub zur Nachtzeit

Am 10. November, gegen 21:15 Uhr griffen zwei bislang unbekannte Täter den Geschädigten in der Simeonstraße unverhofft an und entwendeten ihm das Handy aus der Hosentasche.

Außerdem wurde am 12. November gegen 4:05 Uhr im Bereich der Südallee ein weiterer Geschädigter, welcher sich auf dem Nachhauseweg befand von zwei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und zur Herausgabe des Geldbeutels aufgefordert. Der Aufforderung zur Übergabe des Geldbeutels kam der Geschädigte nach, woraufhin sich die unbekannten Täter entfernten.

In hiesiger Sache konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Einer der Täter trug eine weiße Jacke, der zweite Täter war dunkel gekleidet, vermutlich einen Bart, arabisches Erscheinungsbild.



Ob zwischen den beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bittet Zeugen sich dringend bei der Kriminalinspektion Trier unter der Rufnummer 0651-9779-2290 zu melden.



