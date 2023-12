zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung bei regennasser Fahrbahn

BAB 48, Fahrtrichtung Trier (ots) – Am 03.10.2023 gegen 14:37 Uhr ereignete sich der erste Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person im Bereich der BAB 48, FR Trier, Höhe km 5,500.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Foto: Verkehrsdirektion Koblenz

Hier verlor der Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer leichten Kollision mit der Mittelschutzplanke geriet der Fahrer nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich dort und kam zwischen den Bäumen zum Stehen.



Kurze Zeit später, gegen 15:15 Uhr ereignete sich sechs Kilometer weiter entlang der BAB 48 ein weiterer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher geriet ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Lediglich das Geländer einer Brücke verhinderte, dass das Fahrzeug weiter den Hang herab stürzte.



Nach ersten Einschätzungen dürften alle Fahrzeuginsassen lediglich leicht verletzt worden sein.

Die Bergung der Fahrzeuge nahm mehrere Stunden in Anspruch und erforderte die Sperrung des rechten Fahrstreifens.



