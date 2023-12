Zwei Täter steigen in Einfamilienhaus ein – Zeugen gesucht

Symbolfoto. Foto: Polizeipräsidium Trier

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 17. März dieses Jahres zwischen 20:55 und 21:41 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein. Ihr Diebesgut: Damenschmuck und ein iPad im Wert von etwa 2500 Euro.



Die Kriminalpolizei Wittlich ist mit den Ermittlungen befasst und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer erkennt die Männer auf dem Video? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten Personen geben? Die Polizei nimmt Anrufe unter der Telefonnummer 06571/95000 entgegen.



Weitere Informationen sowie Fotos und das oben erwähnte Video sind in unserem Fahndungsportal abrufbar unter: https://s.rlp.de/GXlIp



