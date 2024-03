Zwei Seniorinnen vermisst

Anzeige





Hierbei handelt es sich um die Personen



Christine Elisabeth Anspach (geb. Schröter)

geb. 13.07.1952 in Berlin



sowie



Rita Magdalena Kuhlmann (geb. Sürdt)

geb. 31.05.1951 in Ochtendung.



Beide Personen sind an Demenz erkrankt und örtlich nicht orientiert. Körperlich sind diese allerdings gesund und wirken auf das Gegenüber normal und vernünftig.



Hinweise zum aktuellen Aufenthalt gibt es keine. Da beide Personen weder Geld, Ausweis, noch Handy mit sich führen erscheint am wahrscheinlichsten, dass diese fußläufig unterwegs sind. Wohin ist unklar.



Zu den Fotos der beiden Frauen: https://s.rlp.de/4jxj6



Zur Kleidung liegen keine Hinweise vor.



Hinweise nimmt der KDD Koblenz unter der 0261-92156390 entgegen.



