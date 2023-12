Zwei PKW- Aufbrüche in Konz

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Mittwoch, den 29. November, ab 16 Uhr auf Freitagmorgen, den 1. Dezember bis ca. 8:45 Uhr Zutritt zu zwei Fahrzeugen in der Römerstraße und der in Brunostraße in Konz.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Mittwoch, den 29.November, ab 16 Uhr auf Freitagmorgen, den 1. Dezember bis ca. 8:45 Uhr Zutritt zu zwei Fahrzeugen in der Römerstraße und der in Brunostraße in Konz.



Bei beiden Fahrzeugen wurden die Dreiecksfenster eingeschlagen.



Bei dem Fahrzeug in der Römerstraße wurde nichts entwendet, obwohl hier hochwertige Elektronik im Fahrzeug vorgelegen hätten.

Das Fahrzeug in der Brunostraße stand zum Tatzeitpunkt in einer geöffneten Garage.

Hier wurde eine Sporttasche aus dem Fahrzeug entwendet.



Bisher hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die eine Person in diesem Bereich beobachtet habe, welche sich verdächtig verhalten und sich die dortigen PKW angeschaut habe.



Die Person wurde wie folgt beschrieben:



männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, schlank, dunkler Hauttyp



Ob zwischen den einzelnen Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



