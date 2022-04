Zwei neue Pressesprecherinnen für das Polizeipräsidium Koblenz!

Polizeioberinspektorin Violetta Heinrich kennt das Präsidium wie ihre Westentasche, denn sie ist bereits seit 2008 dort tätig. Zuletzt war sie im Beschwerdemanagement der Rechtsabteilung eingesetzt und unterstützte nebenher häufiger die Pressestelle.



„Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat während der Einsatzlagen in der Pressestelle mein Interesse geweckt. Da habe ich gleich gemerkt: Das ist genau mein Ding! Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt“, so POI'in Heinrich.



Polizeikommissarin Verena Scheuer wechselt aus dem Schichtdienst der Polizeiinspektion Remagen in die Pressestelle. Als ausgebildete Polizeibeamtin mit vorherigem Studienabschluss in Journalismus und PR, freut sie sich auf die neue Herausforderung:



„Für mich verbindet sich damit die Chance, meinen Traumberuf im Polizeidienst mit meinen Erfahrungen aus den Bereichen Journalismus und Kommunikation zu verknüpfen!“



Neben ihrer Funktion als Pressesprecherinnen heißt es nun für die Beiden: Medien- und polizeiliche Einsatzlagen auswerten, Begleitung von Großeinsätzen, Pressemeldungen verfassen, Kontakt zu PressevertreterInnen, BürgerInnen und KollegInnen, Interviews geben, Social Media bedienen, Kampagnen entwerfen, Veranstaltungen organisieren, und und und...



Presseanfragen und andere Anliegen können nun auch an die Beiden gerichtet werden.



Kontakt: https://s.rlp.de/L91qf



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell