Zwei LKW-Unfälle – Vollsperrung A 61 Richtung Süden

Aus einem unfallbeteiligten Tanklastzug trat flüssige Kakaobutter aus. Die Fahrbahn muss hier aufwändig gereinigt werden. Der Fahrer eines der Fahrzeuge wurde leicht verletzt. Im unmittelbaren Anschluss an diesen Verkehrsunfall ereignete sich im Rückstau, etwa 5 km entfernt, ein weiterer schwerer LKW-Unfall, bei dem ein Fahrer schwerverletzt aus seiner Fahrerkabine geborgen werden musste. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Autobahn A 61 ist an der Unfallstelle bis voraussichtlich 18:00 Uhr in Richtung Süden gesperrt.



