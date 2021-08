Zwei Festnahmen nach Verkehrskontrolle

Am Dienstagabend, um ca. 23:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Prüm in Olzheim einen mit zwei Männern besetzten PKW.



Beim Blick in den Kofferraum, staunten die Beamten jedoch nicht schlecht.



Die 52 und 55 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen führten im Kofferraum ihres Fahrzeugs zwei große Tragetaschen mit, in denen die Beamten insgesamt ca. 30 Kilogramm Marihuana fanden und sicherstellten.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vor Ort vorläufig festgenommen und am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für beide Beschuldigte anordnete.



