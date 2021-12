Zwei fast zeitgleiche Unfälle an unterschiedlichen Örtlichkeiten, auf der BAB 3, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn

Ein Unfall ereignete sich in FR Frankfurt in Höhe der Gemarkung Sessenhausen, der andere in FR Köln in Höhe der AS Neustadt/Wied.

Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich.

Teilweise mussten die Fahrtrichtungen kurzzeitig für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Glücklicherweise wurden bei beiden Unfällen die Beteiligten nur leicht verletzt.

Beide Unfallfahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Autobahnstation Montabaur



Telefon: 02602-9327-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell