Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, den 31. Oktober, zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Jakobstraße in Trier ein.

Die Tür wurde gewaltsam aufgebrochen, jedoch nichts entwendet.



Am gleichen Tag, zwischen 20:15 Uhr und 01:25 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Deuser-Straße. Auch hier wurde die Tür aufgebrochen und nichts entwendet.



Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



