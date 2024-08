Leiwen

Zwei Einbrüche in Hotels in Leiwen

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In der Nacht von Donnerstag, 15. August, auf Freitag, 16. August, brachen bislang unbekannte Täter in zwei gegenüberliegende Hotels in der Römerstraße in Leiwen ein.