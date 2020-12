Zwei Einbrüche am Wochenende – Zeugen gesucht

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 09:11 Uhr

Am Freitag, dem 7. August zwischen 12:30 und 23:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Straße in Trier-Quint ein.

Vermutlich trat der Täter die Wohnungstür ein.



Am Samstag, dem 8. August zwischen 11:45 und 14:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Trierer Geschwister-Scholl-Straße ein. Durch ein Fenster an der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher ins Haus und durchsuchten die Räume nach Diebesgut.



In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Trier Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0651/9779 2290 zu melden.



