Zwei Diebstähle aus in Tiefgaragen geparkten Fahrzeugen

Im Anschluss flüchteten die Täter von der Tatörtlichkeit.



In einem Fall stahlen die Unbekannten im Zeitraum vom Sonntag, den 25. August, 22:30 Uhr, bis Montag, 26. August, 12:15 Uhr, in einer Tiefgarage der Bergstraße eine blaue Handtasche der Marke Adidas aus dem Fahrzeug, nachdem sie die Scheibe einschlugen.



Zwischen Montag, 26. August, 16:30 Uhr, und Dienstag, 27. August, 06:45 Uhr, wurde zudem die Scheibe eines PKW in einer Tiefgarage der Benediktinerstraße eingeschlagen und ein Portemonnaie entwendet.



Ob zwischen den einzelnen Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



Die Polizei rät zudem dazu, keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegenzulassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug deponiert werden.



