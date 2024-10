Idar-Oberstein

Zwei brennende Autos in Idar-Oberstein

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Am Donnerstag, 3. Oktober, wurde der Polizei gegen 22 Uhr der Brand von zwei Autos auf dem Parkplatz gegenüber der Flurschule in der Schulstraße in Idar-Oberstein gemeldet.