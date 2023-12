Igel

Zwei Autos aufgebrochen – Kripo sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag, 30. November, auf Freitag, 1. Dezember, in Igel zwei Autos aufgebrochen. Bei einem Auto, das in der Trierer Straße geparkt war, schlugen sie die Seitenscheibe ein.