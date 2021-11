Zwei aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle auf der BAB 48 nahe Ulmen

Bei dem ersten Unfall befuhren zwei PKW'S die rechte Fahrspur hintereinander.

Der Fahrer des hinteren PKW'S fuhr infolge Ablenkung durch neben der Fahrbahn befindliches Wild auf den vor ihm fahrenden PKW auf, woraufhin der Auffahrende mit seinem PKW gegen die Mittelschutzplanke prallte und auf der Überholspur zum Stehen kam.



Zwei unmittelbar folgende Verkehrsteilnehmer hielten auf dem Standstreifen an, um sich nach dem Gesundheitszustand der Unfallbeteiligten zu erkunden.



In diesem Zeitraum näherte sich ein weiterer PKW der Unfallstelle und übersah den auf der Überholspur stehenden PKW, woraufhin es hier zur Kollision kam und der Auffahrende

durch den Aufprall weiterhin gegen einen der beiden auf dem Standstreifen stehenden PKW'S prallte.



Zudem wurde ein nachfolgender PKW durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.



Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Fünf PKW'S wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.



Im Einsatz war das DRK mit zwei RTW'S, sowie dem Notarzt, die Feuerwehr Ulmen, drei Abschleppunternehmen, die AM Kaisersesch, sowie zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Daun

und zwei Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Schweich.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502/91650

E-Mail: pastschweich.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





